Кандидат в премьеры Мишустин встретился с фракциями Госдумы

Он определил основные приоритеты своей работы

Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. После отставки кабмина должность председателя правительства главе ФНС предложил Владимир Путин. Кандидат уже определил основные приоритеты своей работы. В случае утверждения на пост премьера Михаил Мишустин сосредоточится на реализации послания президента Федеральному Собранию, приложит все усилия для борьбы с бедностью, особое внимание уделит развитию современных технологий. Кандидат провел встречи с представителями нижней палаты парламента.

Сказать, что Госдума, впрочем, как и весь российский истеблишмент, взбудоражена сенсационным посланием президента Федеральному собранию – не сказать ничего. Но у парламента сегодня ключевая роль в определении ближайшего будущего страны. Думаю, что хорошо выспаться удалось немногим. Накануне депутаты собрались на внеочередной совет Госдумы и заседали до позднего вечера. Руководители всех парламентских фракций обсуждали кандидатуру Михаила Мишустина, которую президент внес на должность председателя правительства. Сам Мишустин также прибыл вчера вечером на Охотный ряд.

Рано утром в четверг консультации продолжились. Начиная с девяти утра все фракции поочередно встречаются с пока еще руководителем Федеральной налоговой службы, который в зависимости от голосования парламента может стать премьер-министром.

"Позиция фракции "Единая Россия" – единогласно поддержать кандидатуру, внесённую нашим президентом. Я думаю, наши выступления-наказы приняты кандидатом, и он настроен на продолжение той выстроенной конструктивной работы, которая была с прежним правительством, возглавляемая Дмитрием Анатольевичем Медведевым", - сказал руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Среди предложенных Владимиром Путиным изменений в Конституцию расширение полномочий Государственной думы депутаты приветствовали больше всего. Ведь теперь они будут не просто согласовывать предложенную Президентом кандидатуру премьер-министра, а напрямую участвовать в формировании правительства. То есть утверждать председателя правительства, а затем, по его представлению, всех вице-премьеров и федеральных министров. Правда, за главой государства сохранится право определять задачи и приоритеты деятельности кабмина и отстранять его членов от должности в связи с утратой доверия.

Главу Федеральной налоговой службы 53-летнего Михаила Мишустина называют профессионалом в области финансов и налогового законодательства, хорошо знающего региональную специфику и много смежных вопросов. Имеет степень доктора экономических наук и более чем 20-летний опыт государственной службы. Женат. Трое сыновей. Увлекается хоккеем. Играет на рояле.

Во фракции “Единая Россия” к кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьера сразу отнеслись благосклонно. В “Справедливой России” также почти сразу заявили о готовности его поддержать.

В КПРФ заявили, что каких-то серьезных претензий и нареканий к Михаилу Мишустину как к главе налоговой службы у фракции нет. Однако возможная премьерская должность потребовала серьезного внутрипартийного обсуждения. Для коммунистов, вопрос скорее даже не в кандидатуре, в КПРФ хотят общей смены внутреннего курса страны.

В ЛДПР к отставке правительства отнеслись спокойно, ссылаясь на мировой опыт. Но выразили надежду, что часть министров из нынешнего состава кабмина останется, а в силовом блоке произойдет ряд кадровых перестановок.

Накануне, учитывая предложенные Владимиром Путиным изменения в Конституцию, правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Президент поблагодарил кабмин за работу. Министры продолжат временно исполнять свои обязанности, пока не будет сформировано новое правительство. Дмитрию Медведеву прочат пост заместителя председателя Совета Безопасности. Владимир Путин намерен ввести такую должность. Главой Совбеза является он сам.

Сформировать новое правительство необходимо в максимально сжатые сроки, ведь именно ему предстоит решать масштабные задачи, которые Президент накануне обозначил в своем послании.

Помимо глобальных макроэкономических и национальных проектов, нужно внести поправки в федеральный бюджет текущего года для начала социальных выплат, направленных на поддержку семей. Ведь Владимир Путин пообещал уже с января ежемесячные пособия детям от трех до семи лет из малообеспеченных семей, выплату материнского капитала уже на первого ребенка, льготную ипотеку для молодых семей на всю сумму кредита, доплаты классным руководителям, бесплатное горячее питание всем школьникам начальных классов. И всего этого люди ждут уже сегодня и уже сейчас. Так что на раскачку у нового правительства времени не будет совсем. Голосование по кандидатуре премьера начнется в 14:00.

Видео: чего ждать от Михаила Мишустина на посту премьер-министра

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