Бизнесмен раскрыл секрет администрации Трампа

Показания дал один из ключевых фигурантов дела об импичменте

Бесконечный политический сериал "Удастся ли заставить Дональда Трампа покинуть Белый дом" - в прямом эфире крупнейших американских телеканалов. Всё в рамках строгого протокола. Делегация из Палаты представителей торжественно идет по коридорам Сената. В руках - тот самый документ об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу.

Все происходящее на Капитолийских холмах уже давно превратилось в хорошо поставленное шоу, где у каждого своя продуманная роль. К примеру, подпись под документами лидер демократов в Конгрессе Ненси Пелоси зачем-то ставит 12 разными ручками. По протоколу столь экстравагантный способ не предусмотрен. Эта вольная акция не нашла отклик даже среди противников Трампа. Оказывается, каждую из ручек конгрессвуман передала своим единомышленникам в качестве сувенира - чтобы было, что вспомнить.

"Сегодня мы творим историю! Как только менеджеры импичмента пройдут по коридору, мы переступим порог этой истории. Мы представим статьи об импичменте против президента США за злоупотребление властью и создание препятствий для Палаты представителей. Мы творим эту историю во благо народа Америки!" – уверена Пелоси.

Пауза длиной почти месяц, которую демократы взяли после голосования по импичменту, позволила вечным соперникам республиканцев собрать новые документы, связанные с превышением полномочий действующего президента. В частности, в Сенат передали копию письма личного адвоката президента Рудольфа Джулиани. Там синим по белому сказано: глава Белого дома был в курсе попыток собственного юриста получить компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена. И вот - очередная сенсация. В день передачи материалов по импичменту один из американских каналов транслирует интервью скандально известного Льва Парнаса. Американского бизнесмена украинского происхождения обвиняют в причастности к расследованию деятельности Джо Байдена в Киеве.

"Президент был прекрасно осведомлен в том, что именно происходит. Трамп знал о всех моих передвижениях. Я бы не стал ничего делать без его ведома или без согласия Руди Джулиани. У меня не было никакого желания лично и по своей воли общаться с первыми лицами Украины. Да и, собственно, им было не о чем со мной разговаривать. Кто я такой, чтобы встречаться с приближенными к президенту Зеленскому или же к министру Авакову? Им сказали со мной встретиться. Администрация Трампа тщательно пытается скрывать этот секрет: то, что я действительно делал за них всю работу", - сказал Лев Парнас.

Показания одного из ключевых фигурантов дела об импичменте играют на руку демократам. Новая порция скандалов не дает потушить этот пожар, что в преддверии президентской гонки большой плюс. Дальше бесконечных разговоров вряд ли что-то у демократов получится. Для отстранения президента США от власти требуются голоса двух третей членов Сената. Большинство в верхней палате принадлежит республиканцам. Голосовать против своего кандидата никто не собирается.

Александра Сергомасова, Георгий Могунов. "ТВ Центр".

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