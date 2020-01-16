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Собянин открыл Ассамблею "Здоровая Москва"

11:52
  • четверг
  • 16 января 2020

В ассамблее принимают участие более 200 экспертов со всего мира

Медицина будущего - главная тема ассамблеи "Здоровая Москва", которая открылась сегодня на ВДНХ. Мероприятие посетил мэр столицы Сергей Собянин.

Под одной крышей собрались более 200 экспертов из России и зарубежных стран. Они проведут семинары и круглые столы для врачей разных специализаций. В числе основных тем — развитие превентивной медицины и высоко-технологичные способы лечения онкологических заболеваний. Все посетители смогут пройти скрининги и обследования, получить консультацию врача. Московские клиники представят свои последние разработки.

Выставку, посвящённую развитию столичного здравоохранения, осмотрел Сергей Собянин.

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