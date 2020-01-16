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В крымской пещере Таврида нашли останки саблезубой кошки и бизонов

11:56
  • четверг
  • 16 января 2020

В будущем в пещеру смогут спуститься туристы

Саблезубые кошки, гигантские страусы и древние бизоны. Учёные рассказали, останки каких доисторических животных они обнаружили в крымской пещере Таврида. Она образовалась более пяти миллионов лет назад. В будущем здесь планируют проводить экскурсии для туристов.

Идентифицировать Таврика, так ученые ласково называют останки саблезубой кошки, пока не удалось. Вполне возможно, что этот фрагмент челюсти с молочными зубами принадлежал еще не описанному виду.

"Мы сначала назвали его гомотерий, как и более старших его собратьев, которые были найдены там. А сейчас в процессе сравнения с другими находками пришли к выводу, что это другой вид", - рассказал ведущий методист Зоологического музея КФУ им. В. И. Вернадского Дмитрий Старцев.

Зато точно известны другие обитатели пещеры. Ученые обнаружили кости различных видов медведей, в том числе предков бурого. Два вида быков. Один из них похож на африканского ватусси - парнокопытное с большими рогами. Второй относится к древним бизонам.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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