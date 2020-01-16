Модель Пунтус рассказала, как выпала из окна дома внука Михалкова

Андрея Бакова вызвали на допрос

В Москве следователи допросили внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова, из окна квартиры которого выпала 21-летняя модель Ксения Пунтус.

Молодой человек рассказал, что понятия не имеет, как его возлюбленная умудрилась упасть, так как в момент трагедии был пьян и спал, а о несчастном случае узнал от участкового. Эту же версию Андрей озвучил на первой беседе с оперативниками, пишет telegram-канал Baza.

Отказался давать свою оценку случившемуся с девушкой внука и сам Никита Сергеевич. "Ничего не знаю", - заявил Михалков РИА Новости. Отказалась от комментариев мать Андрея – Анна Михалкова.

Ксения Пунтус выпала из окна квартиры Андрея Бакова 11 января. По словам консьержки дома, в тот день она не слышала и не видела ничего странного. Молодые люди вернулись из бара и спокойно ушли к себе.

Легко одетую Ксению под окнами дома обнаружил проходящий мимо дворник. Девушку со множеством переломов, сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию. 15 января ее перевели в обычную палату. Через неделю ей предстоит еще одна операция.

Придя в сознание, девушка рассказала, что часто любила сидеть на подоконнике с айпадом или ноутбуком. Вечером в субботу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она не удержалась и сорвалась вниз, пишет интернет-портал "Дни.ру".

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