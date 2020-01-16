Мишустин изменит состав правительства

Об этом он заявил на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме

Глава ФНС Михаил Мишустин анонсировал изменения в составе правительства. Об этом он заявил на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

"Мишустин сказал, что он будет обсуждать в том числе с фракциями кандидатуры на должности министров. Кандидат сказал, что изменения будут", - сказал ТАСС глава думских единороссов Сергей Неверов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал яркой встречу фракции "Единая Россия" с кандидатом на пост премьера. "Встреча с самой большой фракцией была яркой, предложения были сформулированы, а итог вы увидите в зале пленарного заседания", - заявил он.

Мишустин также не стал комментировать итоги встречи, а на вопрос, готов ли он к работе в новом статусе, кратко ответил: "Да".

Накануне правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Владимир Путин предложил занять должность премьера Мишустину. Он согласился занять пост.

Видео: чего ждать от Михаила Мишустина на посту премьер-министра

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