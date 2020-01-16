В черном перце обнаружили плесень и кишечную палочку

Было проверено 30 марок

Специалисты Роскачества проверили черный молотый перец по 34 показателям качества и безопасности. Экспертизе подверглись образцы, произведенные в России, Австрии, Вьетнаме, Польше и Эстонии. Цена специй составляла от 27 до 550 рублей за 100 грамм.

В девяти образцах зафиксировано превышение допустимого количества бактерий. В перце четырех марок нашли плесень, а еще в трех - бактерии группы кишечной палочки.

Больше всего нареканий у экспертов вызвал перец "Бабушкин хуторок", в котором выявили кишечную палочку, плесень и пестициды. В числе наименее качественных товаров также оказались "Приправыч", "Русский аппетит", "Восточный гость" и "Царская приправа".

Как сообщается на сайте организации, в пятерку самых качественных образцов вошли "Индана", Kamis, "Магия востока", CYKORIA S.A. и "Айдиго".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"