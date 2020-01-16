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Как мировые СМИ отреагировали на послание Путина

11:43
  • четверг
  • 16 января 2020

Журналисты рассуждают об инициативах президента

Послание Владимира Путина Федеральному собранию обсуждает вся мировая пресса. На первых полосах крупнейших изданий - длинные статьи ведущих аналитиков. Они сообщают читателям об инициативах президента и пытаются спрогнозировать, какое влияние эти предложения окажут на развитие России.

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Шведская Expressen подчёркивает: за всеми заявлениями главы государства стоит стремление сохранить суверенитет и влияние России на мировой арене. Ещё одна важная цель - обеспечить благополучие граждан.

Американская The Washington Post сосредотачивает внимание на предложенных поправках в Конституцию, передает "ТВ Центр". Называет изменениями серьёзными и подчёркивает: Путин решил расширить полномочия парламента, в том числе передать законодателям право назначать премьер-министра.

А французская Le Figaro отдельную статью посвятила вопросу демографии. Авторы написали, что Путин назвал проблему рождаемости историческим вызовом для России, и подробно перечислили предложенные им новые меры поддержки семей с детьми.

Видео: реакция российских политиков на послание Путина

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