Мишустин раскрыл приоритетные задачи на посту премьера

Страну ждет реформа управления и внедрение цифровых технологий

Михаил Мишустин на посту премьер-министра намерен заняться снятием барьеров для бизнеса. По его мнению, это самое важное.

"Сократить издержки для бизнеса, во всяком случае существенно поговорить с бизнесом. Это важнейшие вопросы, которые я буду сразу же, с первых дней рассматривать", - сказал Мишустин на встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Он анонсировал реформу управления и внедрение современных технологий. По мнению Мишустина, государство должно являться цифровой платформой во благо людей.

Кроме того, он поделился своими ожиданиями на инфляцию. Она, по прогнозам кандидата на пост главы правительства, не превысит 4%. В экономике сейчас достаточно стабильная ситуация, которой удалось достичь благодаря в том числе Фонду национального благосостояния.

Видео встречи Михаила Мишустина с депутатами опубликовала в своем телеграм-канале советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Владимир Путин 15 января подписал указ об отставке правительства Дмитрия Медведева. В тот же день президент внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. С 2010 года он возглавляет Федеральную налоговую службу.

Ожидается, что депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуру Мишустина уже 16 января.

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