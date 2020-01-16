Елена Воробей сломала руку при падении на сцене

Она 40 минут терпела боль

52-летняя актриса Елена Воробей упала на концерте в Ногинске и получила перелом руки. Она поблагодарила врачей и зрителей, которые не сдали билеты после госпитализации звезды во время антракта.

"Врачи стояли в зрительном зале и ждали, когда же я остановлюсь... продержалась минут 40! Продолжила бы и дальше, но сильно упало давление - 80/55, пришлось объявить антракт", - написала Воробей в Instagram. Во время выступления она понимала, что сломала руку, но не хотела разочаровывать зрителей.

Воробей выложила видео, на котором поблагодарила врачей Ногинска за оперативную и профессиональную помощь. По ее словам, они быстро "собрали сломанные косточки моего правого крыла".

Знаменитость пообещала, что 7 февраля она снова выступит перед жителями Ногинска. Артистка выразила надежду на то, что в этот день пол на сцене будет менее скольким. На всякий случай она пообещала надеть более удобную обувь.

Поклонники пожелали Елене Воробей скорейшего выздоровления.

- Весь Ногинск был в курсе через пять минут, и все очень переживаем за Вас! Мужественная, героическая и невероятно талантливая актриса!

- Запишитесь в секцию борьбы. Там падать научат! Полезное умение.

- Это был настоящий, героический поступок артиста. Не сразу стало понятно, что это был такой сложный перелом.

- Леночка держалась очень мужественно! Даже виду не подала, несмотря на невероятную боль! Отделение отбарабанила четко и замечательно!

- Выздоравливайте, у собаки заболи и у кошки заболи, а у нашей Леночки заживи.

На днях Воробей объявила о премьере своего клипа на песню "Все перемелется". Напомним, артистка получила широкую известность благодаря съемкам в "Аншлаге", где она пародировала разных звезд.

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