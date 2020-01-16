Самолет из Петербурга развернулся над Ладогой, но передумал и полетел дальше

Произошла чрезвычайная ситуация

Экипаж самолета А320 авиакомпании "Россия", летевшего из Санкт-Петербурга в Мурманск, сделал круг над Ладогой из-за возникшей на борту чрезвычайной ситуации.

Согласно данным сервиса Flightradar, самолет в штатном режиме вылетел из аэропорта "Пулково", набрал высоту, но затем развернулся над Ладогой и полетел в обратном направлении. Спустя время он вновь развернулся и продолжил путь в Мурманск, пишет интернет-издание "Фонтанка".

По данным СМИ, в самолете произошли проблемы с кондиционерами или с герметизацией. По всей видимости, экипажу удалось самостоятельно справится с неполадками. Авиакомпания "Россия" никаких комментариев не дала. Из-за разворотов прилет в пункт назначения задержался на несколько часов.

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