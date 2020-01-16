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В больнице №24 родители смогут наблюдать за новорожденными онлайн

11:26
  • четверг
  • 16 января 2020

Это поможет родителям чувствовать себя спокойнее

В перинатальном центре московской городской больницы №24 в кувезах для недоношенных детей установили камеры видеонаблюдения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на полях Ассамблеи "Здоровая Москва".

Благодаря этому родители, у которых нет возможности постоянно находиться рядом со своим ребенком, могут наблюдать за ним с помощью смартфона в режиме онлайн.

"Мы надеемся, что это поможет родителям чувствовать себя спокойнее. Если проект будет востребован и оценен жителями, мы распространим его и на другие больницы", - заявила Ракова.

Трансляция будет вестись круглосуточно. Для получения доступа к ней родители должны заполнить заявление, после чего получат по электронной почте индивидуальную временную ссылку.

При этом сохранять видео будет нельзя. Кроме того, родителям запретят выкладывать скриншоты видео в социальных сетях.

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