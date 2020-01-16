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В Сеть утекли переговоры чиновников за спиной Зеленского

12:16
  • четверг
  • 16 января 2020

Его раскритиковали за "примитивное понимание" экономики

В интернете опубликовали аудиозапись, на которой человек, по голосу похожий на премьера Украины Алексея Гончарука, критически высказывается о президенте Владимире Зеленском.
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Запись выложили 15 января на YouTube-канале "Как обмануть президента". Автор канала утверждает, что на записи можно различить голоса Алексея Гончарука, министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и других чиновников. 

Как утверждается, 16 декабря они провели совещание перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским. На этой встрече госслужащие планировали объяснить президенту ситуацию, которая сложилась в украинской экономике. В частности, речь шла об укреплении гривны. 

"У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов, точнее простое понимание. Он понимает, что есть платежный баланс. Платежный баланс сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась", - говорит человек, которого автор канала называет Гончаруком. 

Он предлагает втолковать Зеленскому, что сейчас национальная валюта резко укрепляется из-за того, что ее "раскачали" перед выборами, когда в гривну мало кто верил. В нее поверили только после победы Владимира Зеленского, добавил он. "У него нет в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить. Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там", - сказал участник совещания.

На сайте правительства Украины утверждается, что пресс-служба не располагает информацией о подлинности данной аудиозаписи.  

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