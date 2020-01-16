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Отставка российского правительства ввела США в замешательство

12:18
  • четверг
  • 16 января 2020

В Вашингтоне поддержали россиян

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.

В Вашингтоне внимательно следят за происходящим. Официальная позиция еще не сформулирована, поскольку власти США пытаются разобраться, что стоит за этим событием, пишет "Газета.Ru".

"Мы сами только начали следить за этим и сейчас пытаемся понять, что стоит за этими новостями, что значит объявление об отставке Медведева <…> Могу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан", - заявила Ортагус.

В Госдепе также выразили надежду, что эти перестановки улучшат отношения между США и Россией.

15 января президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, предложив ряд поправок в Конституцию страны. В частности, глава государства считает необходимым разрешить Госдуме утверждать кандидатуру главы кабмина, ужесточить требования к кандидату в президенты, повысить роль Госсовета, закрепить принципы справедливого пенсионного обеспечения и индексацию размера МРОТ не ниже прожиточного минимума, расширить полномочия местного самоуправления.

После оглашения послания правительство премьер-министра Дмитрия Медведева ушло в отставку. На пост премьера Путин предложил главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Его кандидатура будет рассмотрена сегодня, 16 января, на пленарном заседании.

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