В Гидрометцентре назвали главный плюс аномально теплой зимы

Это лучше, чем аномальные холода

И.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд усомнился в том, что против России использовали климатическое оружие. Такая теория получила распространение из-за того, что в стране установилась аномально теплая погода.

Вильфанд заявил, что едва ли какое-нибудь государство нарушит конвенцию ООН о запрете на использование климатического оружия. Ведь никто не знает, как такой шаг отразится на климате на всей планете. Не исключено, что данное оружие навредит прежде всего той стране, которая его использует.

И.о. главы Гидрометцентра выразил мнение, что теплые зимы не принесут россиянам никакого вреда. Они лишь могут вызывать у граждан досаду. "А вот представьте, если бы было холоднее нормы на 10 градусов! И так бы продолжалось месяц или полтора. Это было бы намного хуже для природы и всей экономики. Какая нагрузка на энергосистему?" - цитирует его "Российская газета".

По словам Романа Вильфанда, сейчас температура воздуха в европейской части России ниже нормы на 10-12 градусов. Такая погода скорее похожа на апрельскую, чем на январскую, сказал синоптик.

На днях депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что аномально теплая погода в России связана с действиями США. Он не исключил, что американцы применили климатическое оружие, которое они испытывали еще со времен войны во Вьетнаме. Отметим, что военные эксперты скептически относятся к существованию климатического оружия.

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