Космонавты на борту МКС посмотрели послание Путина (видео)

Александр Скворцов и Олег Скрипочка с интересом наблюдали за президентом

Российские космонавты смогли посмотреть послание Владимира Путина Федеральному собранию. Специально для них была организована трансляция на борту МКС.

На видео, которое распространил ОНФ и Роскосмос, видно, что послание смотрели Александр Скворцов и Олег Скрипочка. Они внимательно наблюдали за происходящим и иногда обменивались друг с другом комментариями.

Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 15 января. Президент большую часть времени уделил социальным вопросам. Кроме того, глава государства предложил внести ряд поправок в Конституцию России.

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