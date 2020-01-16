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Космонавты на борту МКС посмотрели послание Путина (видео)

12:58
  • четверг
  • 16 января 2020

Александр Скворцов и Олег Скрипочка с интересом наблюдали за президентом

Российские космонавты смогли посмотреть послание Владимира Путина Федеральному собранию. Специально для них была организована трансляция на борту МКС.

На видео, которое распространил ОНФ и Роскосмос, видно, что послание смотрели Александр Скворцов и Олег Скрипочка. Они внимательно наблюдали за происходящим и иногда обменивались друг с другом комментариями.

Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 15 января. Президент большую часть времени уделил социальным вопросам. Кроме того, глава государства предложил внести ряд поправок в Конституцию России.

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