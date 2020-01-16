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Какие автомобили предпочитают покупать москвичи

13:14
  • четверг
  • 16 января 2020

Топ-10 по итогам прошедшего года

Аналитическое агентство "Автостат" назвало самые продаваемые в Москве автомобили за 2019 год.

Первое место по продажам занял Volkswagen Polo - 13,5 тысячи единиц. Второе место досталось Kia Rio -11,1 тысячи. На третьем расположился кроссовер Hyundai Creta — 8,4 тысячи, пишет газета "Известия".

Также в топ-10 вошли Hyundai Solaris (8,1 тысячи автомобилей), Skoda Octavia (7,7 тысячи), Kia Optima (7 тысяч), Nissan Qashqai (7 тысяч), Volkswagen Tiguan (6,7 тысячи), Toyota Camry (6,3 тысячи) и Skoda Rapid (6,3 тысячи).

Всего в Москве в минувшем году было продано 238 тысячи новых автомобилей. Эта на 2% меньше показателей 2018 года.

Ранее "Автостат" озвучил рейтинг популярных автомобилей по России. Первое место досталось Lada Granta – 135,8 тысячи автомобилей. На втором оказалась Lada Vesta (111,4 тысячи), на третьем - Kia Rio (92,4 тысячи). Также в общероссийский рейтинг вошли Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Largus, Renault Duster, Volkswagen Tiguan и Renault Logan.

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