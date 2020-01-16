О чем Китай и США договорились в рамках торговой сделки

Подписание первой части положительно отразилось на финансовом секторе

Подписание первой части торговой сделки между США и Китаем положительно отразилось на финансовом секторе. Азиатские рынки выросли. Американские биржевые индексы накануне и вовсе закрылись на рекордных отметках, передает "ТВ Центр".

Инвесторы демонстрируют сдержанный оптимизм. Экономическая война между Вашингтоном и Пекином продолжается полтора года. Говорить об окончании противостояния рано, однако первые шаги на пути к этому сделаны.

Согласно первым договорённостям, Китай увеличит закупки американских товаров. Белый дом в ответ не будет вводить новые пошлины на продукцию из Поднебесной, а вот действующие сохранит.

В Штатах пояснили - они хотят убедиться, что Пекин не нарушит условия соглашения. Тарифы снизят только после подписания второй части документа.

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