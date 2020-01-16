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Москвичи в декабре видели солнце всего восемь часов

13:09
  • четверг
  • 16 января 2020

Январь должен быть менее пасмурным

Декабрь ушедшего года оказался очень пасмурным. Солнце в течение всего месяца светило всего восемь часов, заявил и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре назвали главный плюс аномально теплой зимы

По его словам, восемь часов – это всего 3,7% от максимально возможного числа солнечных часов. Если бы небо над столицей было безоблачным весь месяц, то солнечных часов было бы 220.

По мнению Вильфанда, в январе ситуация улучшится, пишет Газета.ru.

Он добавил, что первая половина зима стала рекордной по количеству температурных аномалий. Практически по всей территории страны отмечалось гораздо больше теплых периодов. Февраль при этом, по прогнозам синоптиков, может быть холоднее января. Климатическая весна начнется все же не раньше конца марта-начала апреля, пишет РИА Новости.

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