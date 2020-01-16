Госдума одобрила назначение Мишустина премьер-министром

За проголосовали 383 депутата, против не было

Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Должность председателя правительства главе ФНС предложил Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

В поддержку Михаила Мишустина высказались 383 депутата, голосов против не было. Еще 41 человек воздержался от голосования. В ответном слове он поблагодарил Госдуму за поддержку.

Утром кандидат провёл серию встреч с лидерами думских фракций, обозначил основные приоритеты своей работы. Михаил Мишустин сосредоточится на реализации послания президента Федеральному Собранию, приложит все усилия для борьбы с бедностью, особое внимание уделит нацпроектам, реформе управления и развитию современных технологий.

Ранее Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве. А среди приоритетов назвал нацпроекты и цифровую экономику. Пообещал уделить особое вниманию бизнесу, в частности, снятию барьеров и сокращению издержек. Он назвал ситуацию в российской экономике стабильной и предположил, что инфляция за 4% не выйдет.

Видео: Мишустин пообещал усилить работу правительства по нацпроектам

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