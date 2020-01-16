Собянин рассказал о факторах роста продолжительности жизни в Москве

Мэр принял участие в заседании ассамблеи "Здоровая Москва"

Продолжительность жизни в Москве увеличивается. За последние годы этот показатель вырос на пять лет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании ассамблеи "Здоровая Москва", которая открылась на ВДНХ. Основные темы этого года – цифровизация медицины и борьба с онкологией. Впервые принять участие в обсуждении смогут не только специалисты, но и обычные москвичи.

Здесь можно попасть в научную лабораторию и изучить опасные бактерии под микроскопом, попробовать себя в роли диспетчера скорой помощи, поставить диагноз и даже принять роды. Впервые ассамблея "Здоровая Москва" проходит в открытом формате - не только для врачей и учёных, но и для всех желающих! Лекции, новинки медицинских технологий, консультации специалистов, экспресс-анализы. Прямо на глазах посетителей хирурги работают в виртуальных операционных. У Антона Гугнина не две, а три руки. Весь секрет - в помощи робота.

Всё, как в настоящем роддоме (см. видео). Такие видеокамеры в кувезах для недоношенных детей - эксперимент 24-й больницы. Благодаря этому родители могут наблюдать за ними круглосуточно.

"IT-специалисты медицинских учреждений помогают настроить ссылку и отправить родителям, у них всегда есть связь с отделением, по телефону, если есть какие-то вопросы или проблемы они всегда могут позвонить, и мы ответим на их вопросы", - сказал заместитель главврача по неонатологии ГКБ №24 Перинатальный центр Сергей Жогин.

Крупнейший форум в сфере столичного здравоохранения открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он осмотрел выставку достижений московской медицины, уделив особое внимание некоторым стендам. Одна из экспозиций посвящена новой услуге - электронной медицинской карте, которой москвичи могут пользоваться с 14 января.

Главные темы в этом году – цифрови­зация меди­цины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов. Именно этому было посвящено и пленарное заседание. Сергей Собянин отметил, что продолжительность жизни москвичей за последнее десятилетие выросла на 5 лет - и в этом заслуга не только здравоохранения, но и развития всей городской среды.

"Какое, например, отношение может иметь порядок на дорогах? Прямое! Это просто уменьшение смертей и инвалидизации на дорогах. Это результаты действий на самом деле того, что наши нелюбимые видеокамеры и фотовидеофиксация, штрафы приводят все-таки к большей дисциплине на дорогах и развитию инфраструктуры, переход на общественный транспорт, который снижает смертность и в этом сегменте. Ну, например, какое значение имеет на здоровье создание пешеходных улиц или широких тротуаров на здоровье? Прямое отношение! Потому что мы больше гуляем по этим улицам, общаемся, снимаем стресс и больше двигаемся", - сказал Собянин.

Мэр рассказал о развитии московского здравоохранения, строительстве и модернизации столичных поликлиник, достижениях программы "Московское долголетие". Всего в форуме принимают участие более 500 экспертов из России и других стран. Ассамблея "Здоровая Москва" будет работать до 19 января. Участие - бесплатное, нужна только регистрация.

Полина Кастрицкая, Елена Сахно, Илья Ушаков, Владимир Черных, Станислав Чубин, Александр Ивановский, Александр Савин, "ТВ Центр".

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