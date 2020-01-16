"Искусство - детям": в Москве идет масштабная модернизация школ искусств

В программу вошли полторы сотни музыкальных и художественных школ

Почти 200 школ искусств отремонтируют в ближайшие два года в Москве по программе "Искусство детям". За последние годы уже более 100 зданий обновили полностью, а в этом году к ним добавятся ещё 50. Помимо комплексных ремонтных работ, образовательные учреждения получают и новое оборудования, и новые музыкальные инструменты.

Девушка из Ипанемы - один из самых известных джазовых стандартов. Анна Качуровская скользит по нотам, ловит ритмы босановы и собирается стать джазовой певицей.

"Джаз - это все свинг, такое все интересное, а поп – это как обычная музыка. Джаз – это разноцветные краски", - говорит она.

Бессмертная классика – итальянская полька Рахманинова.

Новые рояли и пианино в музыкальную школу имени Лядова закупили в рамках московской программы "Искусство – детям".

"Раньше были инструменты - никакого сравнения, а сейчас такие хорошие инструменты, одно удовольствие играть. Совершенно другой звук и можно добиться гораздо большего", - заявила педагог музыкальной школы им. Лядова Марина Агаджанян.

За прошедшие два года московские школы искусств получили пять с половиной тысяч новых музыкальных инструментов. Ударные, струнные, духовые. В колледже Шопена создали один из самых оснащенных классов тубистов.

"Сначала ребенок учится играть или на таком баритоне, или совеем поменьше тенор, он играет на нем один, два или три года, потом он вырастает и переходит с баритона на вот такую тубу", - рассказал преподаватель колледжа имени Шопена Федор Шагов.

В программу "Искусство – детям" вошли полторы сотни музыкальных, художественных и хореографических школ столицы. Многие из них находились в плачевном состоянии и требовали капитального ремонта. В 114-и уже заменили старые перекрытия, проводку, в классах сделали звукоизоляцию, а в концертных залах поработали над акустикой. Музыкальная школа имени Ференца Листа и вовсе получила новое здание.

Сейчас в обновленных учебных заведениях на бюджетной основе занимаются 70 тысяч учеников.

"Количество успехов творческих, которым мы можем гордиться, мы с удовольствием дарим их Москве, только увеличилось. Только в прошлом году 234 самых высоких наград на самых престижных конкурсах принесли наши студенты", - заявила директор музыкального колледжа имени Шопена Елена Гудова.

Москва обгоняет все остальные мегаполисы по количеству школ искусств. Преподают в них профессионалы своего дела, виртуозы. Никита Зимин закончил "Гнесинку", затем Парижскую консерваторию. Предлагали остаться в Европе, но в России он увидел больше перспектив.

"Передо мной стоял выбор - оставаться за границей или приехать сюда. Здесь у меня куча работы, много проектов, очень много талантливых ребят, которых нужно поддерживать", - рассказал преподаватель колледжа имени Шопена Никита Зимин.

В Москве работают пять с половиной тысяч преподавателей различных видов искусства. Им от города - отдельная поддержка.

"Наши педагоги, помимо своей зарплаты в знак уважения к его труду, и что он занимается этой важнейшей специальностью, каждый из них от мэра Москвы получает ежегодный грант 170 тысяч рублей, согласитесь, это такая хорошая финансовая поддержка", - заявил руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Московские преподаватели, достигшие пенсионного возраста, имеющие звания заслуженных и народных артистов, получают еще и ежемесячную прибавку к пенсии 30 тысяч рублей. Сами педагоги подчеркивают, что очень благодарны, но даже не за материальную помощь, а за призвание важности их труда.

Виктор Прокушев, Полина Кастрицкая, Александр Терентьев, "ТВ Центр".

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