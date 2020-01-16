В Подмосковье раскрыли места тайников с героином

Общая масса изъятых наркотиков - более килограмма

В подмосковном Одинцове задержан приезжий из Башкирии, который занимался распространением наркотиков, сооружая для них тайники в лесу. О этом сообщает "ТВ Центр".

В деревне Раздоры в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали мужчину, в сумке которого обнаружили пять свёртков с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза подтвердила, что это наркотики.

В телефоне задержанного были обнаружены адреса уже сделанных закладок. Общая масса изъятого героина - более килограмма. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лишения свободы.

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