Захвативший заложника в "Москва-Сити" мужчина раскаялся

Он лишился на бирже почти 10 миллионов рублей и потерял контроль над собой

Столичные полицейские выясняют обстоятельства инцидента с захватом заложника в деловом центре "Москва-Сити". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Накануне мужчина потерял на бирже почти 10 миллионов рублей и, когда это выяснилось, достал нож и захватил консультанта по инвестициям в заложники. Полицейские быстро его освободили. Мужчина задержан и уже дал признательные показания.

"Раскаиваюсь. Я увидел в глазах у него, что я не увижу своих денежных средств. 10 тысяч долларов, я их откладывал по крупицам, во многом отказывал себе пять лет", - сказал он.

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