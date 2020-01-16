ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захвативший заложника в "Москва-Сити" мужчина раскаялся

15:13
  • четверг
  • 16 января 2020

Он лишился на бирже почти 10 миллионов рублей и потерял контроль над собой

Столичные полицейские выясняют обстоятельства инцидента с захватом заложника в деловом центре "Москва-Сити". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Накануне мужчина потерял на бирже почти 10 миллионов рублей и, когда это выяснилось, достал нож и захватил консультанта по инвестициям в заложники. Полицейские быстро его освободили. Мужчина задержан и уже дал признательные показания.

"Раскаиваюсь. Я увидел в глазах у него, что я не увижу своих денежных средств. 10 тысяч долларов, я их откладывал по крупицам, во многом отказывал себе пять лет", - сказал он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Нападение с ножом
Нападение с ножом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.