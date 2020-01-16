В России под охрану возьмут почти 500 видов животных

Представлен новый проект "Красной книги"

Минприроды представило новый проект "Красной книги". Под охрану возьмут почти 500 видов животных, которые находятся на грани вымирания, передает "ТВ Центр".

В списке - северный олень, каспийский тюлень и даже серый гусь, что вызвало недовольство охотников. Также хотят запретить отлов плотоядной косатки. В неволе она размножается плохо. Если закон примут, может исчезнуть из российских зоопарков. Наказание за охоту на таких животных сурово - до восьми лет тюрьмы или миллион рублей штрафа. А вот гималайскому медведю не повезло - его в Красную книгу так и не включили.

"На него не только охотятся, но и активно идет браконьерство. К тому же, активно разрушается среда его обитания, потому что он жить может только там, где есть старые крупные деревья, на Дальнем Востоке - дуб, ясень, а они очень активно вырубаются - леса, где такие деревья есть, поэтому ему жить особо негде, и его численность сокращается", - сказал эколог Михаил Крейндлин.

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