ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России под охрану возьмут почти 500 видов животных

15:15
  • четверг
  • 16 января 2020

Представлен новый проект "Красной книги"

Минприроды представило новый проект "Красной книги". Под охрану возьмут почти 500 видов животных, которые находятся на грани вымирания, передает "ТВ Центр".

В списке - северный олень, каспийский тюлень и даже серый гусь, что вызвало недовольство охотников. Также хотят запретить отлов плотоядной косатки. В неволе она размножается плохо. Если закон примут, может исчезнуть из российских зоопарков. Наказание за охоту на таких животных сурово - до восьми лет тюрьмы или миллион рублей штрафа. А вот гималайскому медведю не повезло - его в Красную книгу так и не включили.

"На него не только охотятся, но и активно идет браконьерство. К тому же, активно разрушается среда его обитания, потому что он жить может только там, где есть старые крупные деревья, на Дальнем Востоке - дуб, ясень, а они очень активно вырубаются - леса, где такие деревья есть, поэтому ему жить особо негде, и его численность сокращается", - сказал эколог Михаил Крейндлин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Северный олень
Северный олень
Серые гуси
Серые гуси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.