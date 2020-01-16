Кому опасно купаться на Крещение

Далеко не всем это может пойти на пользу

Москва готовится к Крещению. Морозов не обещают, но окунуться в иордань сможет любой желающий. Уже оборудовали почти 40 площадок, больше всего в Новой Москве. Патрулировать водоёмы будут как на земле, так и с воздуха.

У спасателей есть десять минут, и они используют всю возможную технику. Если не оказать помощь, люди, сорвавшиеся в полынью, просто погибнут от переохлаждения.

Для сотрудников МЧС - это своего рода тренировочные сборы - нужно отработать все возможные варианты развития событий. Тем более, что погодные условия сейчас весьма необычные. Безопасным считается лёд толщиной 25 сантиметров, но такого в Москве нет.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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