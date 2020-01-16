"Превратила принца в лягушку": Пригожин пошутил над Гарри и Меган

Продюсера заинтересовала судьба герцогов Сассекских

Продюсер Иосиф Пригожин, который вместе с певицей Валерией отдыхает в Дубае, высказался о скандале в королевской семье Великобритании.

Муж Валерии опубликовал в Instagram пост, посвященный Меган Маркл и принцу Гарри, которые решили отказаться от обязанностей и привилегий старших членов монаршей фамилии.

"Меган Маркл - единственная женщина в мире, которая вышла замуж за принца и превратила его в лягушку", - такой фразой поделился Пригожин, не уточнив, является ли он ее автором.

Пост продюсера собрал свыше 10 тысяч отметок "Нравится". В комментариях развернулась бурная дискуссия по поводу поступка Меган и Гарри. Многие согласились с высказываем про лягушку, но некоторым не понравились нотки осуждения в словах Пригожина.

- Как клево сказано! Ржу.

- Да Вам-то что с этого? Это их жизнь.

- Меган - суперженщина! И уйти от королевской семьи Гарри задумал, еще когда потерял мать.

- Не от жизни хорошей она сделала такой выбор, лишив себя привилегией.

- Вот пыталась сформулировать - спасибо, помогли.

14 января Меган Маркл впервые вышла в свет после того, как она покинула Великобританию и отказалась от королевских привилегий. Бывшая актриса посетила женский кризисный центр в канадском городе Ванкувер.

Напомним, весь декабрь герцоги Сассекские провели в Канаде. 7 января они вернулись в Британию и на следующий день объявили о своем желании отделиться от королевской семьи, чтобы, среди всего прочего, стать финансово независимыми. Такой шаг Сассексов шокировал многих британцев и обескуражил членов королевской семьи.

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