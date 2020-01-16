В Госдуме поделились ожиданиями от нового правительства

Решение задач должно приводить к конкретным результатам

От нового правительства ждут более динамичного решения стоящих перед государством задач. Таким мнением поделился спикер Государственной думы Вячеслав Володин, который в четверг встречался с кандидатом на пост премьер-министра Михаилом Мишустиным.

По его словам, в парламенте ждут, что новый кабмин будет эффективнее реализовывать национальные проекты и активнее развивать экономику. Решение задач должно выводить на конкретные результаты. По мнению Володина, социальные вопросы не получится решить без достижения темпов роста экономики выше среднемировых.

При этом Володин назвал эффективной работу с прежним правительством. Он выразил слова благодарности министрам и главе кабмина Дмитрию Медведеву за то, что "многое удалось сделать". Его заявление приводит ТАСС.

Говоря о встречах Михаила Мишустина с депутатами, Володин рассказал, что парламентарии высказали свои замечания к некоторым министрам. Всего претензии есть к руководителям четырех министерств, где недостаточно эффективно выстроена работа. О каких ведомствах идет речь, спикер Госдумы уточнять не стал.

Владимир Путин в среду, 15 января, подписал указ об отставке правительства Дмитрия Медведева. В тот же день президент внес кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост главы кабинета министров.

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