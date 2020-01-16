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Тимошенко потребовала немедленной отставки Зеленского

14:15
  • четверг
  • 16 января 2020

Политика возмутили скандальные аудиозаписи

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала от президента Украины Владимира Зеленского и всей его команды уйти в отставку после появления в СМИ скандальной аудиозаписи.

Накануне в Сети появилась запись, на которой человек, по голосу похожий на премьера Украины Алексея Гончарука, критически высказывается о Зеленском и просит коллег разъяснить главе государства, почему укрепляется гривна. Позже кабмин Украины опубликовал заявление, в котором опроверг подлинность аудиозаписи.

"Эту власть всю надо снимать - от некомпетентного президента и до каждого некомпетентного чиновника, которых он привел <…> Страна, эмоционально базируясь на сериале "Слуга народа", отдала себя в руки некомпетентных профанов", - возмутилась Тимошенко.

Отставка должна пройти немедленно, тем более, что подобные аудиозаписи должны "открыть глава украинскому обществу", передает заявление политика ТАСС.

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