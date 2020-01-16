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Собянин отметил увеличение продолжительности жизни в столице на 5 лет

14:02
  • четверг
  • 16 января 2020

На этот показатель повлияло несколько факторов

Медицина будущего - главная тема ассамблеи "Здоровая Москва", которая открылась на ВДНХ. Мероприятие посетил мэр столицы Сергей Собянин. 

Под одной крышей собрались более 200 экспертов из России и других стран. Они проведут семинары и круглые столы для врачей разных специализаций. В числе основных тем - развитие превентивной медицины и высокотехнологичные способы лечения онкологических заболеваний. Все посетители смогут пройти обследования, получить консультацию врача. Московские клиники представят свои последние разработки.

О развитии здравоохранения в столице рассказал и Сергей Собянин. По его словам, за 10 последних лет продолжительность жизни выросла на пять лет - каждый год на полгода. На данный показатель влияют несколько факторов, в том числе, благоустройство городского пространства и снижение смертности на дорогах.

"Сегодня Москва занимает второе место снизу по смертности на дорогах. Это результат того, что на самом деле наши нелюбимые камеры видеофиксации, штрафы и так далее приводят к большей дисциплине на дорогах, развитие инфраструктуры, общественного транспорта снижает смертность", - рассказал мэр.

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