Мишустин пообещал усилить работу правительства по нацпроектам

Госдума рассматривает его кандидатуру на пост премьера

Госдума в среду рассматривает кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. После отставки кабмина эту должность главе ФНС предложил Владимир Путин.

Кандидат уже провёл серию встреч с лидерами думских фракций, а после выступил на заседании нижней палаты парламента, где обозначил основные приоритеты своей работы в случае утверждения на пост премьера.

Мишустин заявил, что выделенные на нацпроекты деньги должны в первую очередь идти в российскую промышленность и машиностроение. Своими задачами он назвал стимулирование технологического развития экономики и улучшение инвестиционного климата, что обеспечит экономику "длинными деньгами".

Кандидат на пост премьер-министра пообещал, что будет тесно взаимодействовать с регионами. Кроме того, он намерен форсировать работу правительства по нацпроектам. Кабмину предстоит провести огромную работу и для этого у него есть и планы, и ресурсы и целевые показатели.

"На первом месте — забота о детях, о семье, о росте их достатка и повышения качества жизни. Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач, начиная уже с января этого года. Одновременно нам нужно незамедлительно качественно подготовить все законодательные акты, которые необходимы и по которым будет вестись эта работа. Эта работа уже начата. Совместно с парламентом, здесь я рассчитываю на вашу поддержку, уважаемые депутаты", - сказал Михаил Мишустин.

Владимир Путин в среду, 15 января, подписал указ об отставке правительства Дмитрия Медведева. В тот же день президент внес кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост главы кабинета министров.

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