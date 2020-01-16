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"Сначала они убили его мать": известный актер заступился за Гарри и Меган

14:46
  • четверг
  • 16 января 2020

Поступку герцогов Сассекских нашли логичное объяснение

Британский актер Хью Грант поддержал решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и уехать в Канаду.  

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"Я скорее на стороне Гарри. Сначала таблоиды фактически убили его мать, а теперь разрывают на части его жену. Я считаю, что его долг как мужчины — защитить свою семью. Поэтому я поддерживаю его", - заявил он в эфире радиошоу Энди Коэна.

Актер напомнил, что мать Гарри, принцесса Диана, попала в ДТП из-за преследования папарацци. Гарри на момент трагедии было всего 12 лет.

Грант – активный противник вмешательства прессы в личную жизнь. В 2018 году актер отсудил у одного издания крупную сумму за то, что журналисты прослушали его телефон. Полученные деньги он перевел организации Hacked Off, которая помогает жертвам преследования СМИ.

8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми. Это решение застигло королевский двор врасплох. 13 января Елизавета II провела встречу на высшем уровне с членами семьи. После продолжительной дискуссии королева поддержала решение молодых начать новую жизнь.

Сейчас Меган и восьмимесячный Арчи живут в Канаде, а Гарри пока находится в Великобритании, но в скором времени должен вылететь к жене.

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