На съемках "Дома-2" умер оператор

Названа предполагаемая причина его смерти
На съемочной площадке "Дома-2" скончался оператор, который в течение пяти лет снимал участников скандального реалити-шоу.
Как передает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в поселении Сосенское в Новой Москве, где снимают "Дом-2". Оператор по имени Владимир почувствовал себя плохо во время работы.
Мужчине вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли его спасти. По предварительным данным, оператор скончался в результате острой сердечной недостаточности.
Представители проекта пока не прокомментировали эту информацию.
Напомним, что шоу "Дом-2" выходит в эфир с 2004 года.
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