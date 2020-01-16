На съемках "Дома-2" умер оператор

Названа предполагаемая причина его смерти

На съемочной площадке "Дома-2" скончался оператор, который в течение пяти лет снимал участников скандального реалити-шоу.

Как передает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в поселении Сосенское в Новой Москве, где снимают "Дом-2". Оператор по имени Владимир почувствовал себя плохо во время работы.

Мужчине вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли его спасти. По предварительным данным, оператор скончался в результате острой сердечной недостаточности.

Представители проекта пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, что шоу "Дом-2" выходит в эфир с 2004 года.

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