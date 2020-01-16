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Турция отправила войска в Ливию

14:42
  • четверг
  • 16 января 2020

О начале операции сообщил Эрдоган

Турецкие военные направлены в Ливию для поддержки правительства национального согласия. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает "ТВ Центр".

Он пояснил, что это поможет обеспечить безопасность его страны.

В 2011 году из-за авиаударов западных стран во главе с США был свергнут и убит ливийский лидер Муаммар Каддафи. Страна погрузилась в хаос и фактически перестала быть единым государством. Сейчас на востоке заседает избранный народом парламент. Он сотрудничает с войсками маршала Халифы Хафтара. Западную часть Ливии контролирует правительство нацсогласия во главе с Файезом Сарраджем. В конце прошлого года он и Эрдоган подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере.
 

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