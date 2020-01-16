Путин объяснил смысл поправок в Конституцию

Эффективность работы государственных институтов должна повыситься

Владимир Путин в четверг провел первую встречу с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Президент объяснил смысл этих изменений.

По словам Путина, поправки нацелены на развитие России как правового, социального государства.

"Смысл этих поправок - обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны", - сказал президент, добавив, что изменения должны укрепить роль гражданского общества, политических партий и регионов в выработке важнейших решений развития государства.

Владимир Путин отметил, что предложенные изменения на затрагивают фундаментальных основ Конституции. Россия должна остаться президентской республикой. За главой государства сохранятся серьезные полномочия. Парламентская республика, по мнению Путина, в российских условиях станет "очень серьезным испытанием, которое неизвестно чем закончится". Его слова приводит "Интерфакс".

Изменения в процедуре утверждения главы правительства нужны для того, чтобы повысить ответственность в отношениях кабмина и парламента. Тесная связка между ними востребована уже сейчас.

"Представьте себе: назначается председатель правительства. Президент уже не имеет право отклонить эту кандидатуру, а потом председатель правительства идет не к президенту со своими предложениями, а идет в парламент. И парламент фактически в окончательном виде утверждает заместителей председателя правительства и федеральных министров", - пояснил президент.

Говоря о предстоящем всеобщем голосовании по поправкам, Путин заметил, что предложенные формулировки должны быть отточенными по смыслу и форме.



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