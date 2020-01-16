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Отец Дуэйна Джонсона умер в возрасте 75 лет

15:31
  • четверг
  • 16 января 2020

Несколько дней назад он подцепил простуду

Бывший рестлер Рокки Джонсон, отец голливудского актера Дуэйна "Скалы" Джонсона, скончался на 76 году жизни во Флориде. 
На съемках "Дома-2" умер оператор

Сообщение о смерти Джонсона-старшего появилось вечером в среду, 15 января, в Twitter компании World Wrestling Entertainment (WWE), которая проводит шоу с участием рестлеров.

По некоторым данным, отец "Скалы" простудился, но не стал обращаться за помощью к врачам. Экс-рестлер недооценил серьезность своего состояния. Он умер через три дня после начала болезни. 

"Потеря для всех фанатов WWE. Рокки Джонсон был выдающимся шоуменом, который не укладывался в привычные рамки. Наши мысли сейчас с его семьей", - написал в соцсети рестлер Пол Левек.  

В детстве Рокки Джонсон мечтал стать боксером. Рестлингом он занялся в 16 лет. В 70-е годы он стал чемпионом National Wrestling Alliance. Широкую популярность Джонсон приобрел в 80-х годах, когда начал выступать в World Wrestling Entertainment. В 1991 году он ушел из рестлинга, чтобы тренировать своего сына.    

По словам Дуэйна Джонсона, папа часто бывал с ним строг, порой даже поднимал на него руку. Однако с возрастом актер понял, как сильно он обязан Рокки. 

Рокки Джонсон и Ата Майвиа, родители звезды фильма "Форсаж", поженились в 1970 году. Развелись они в 2003 году. 

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