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Механизм помощи каждой российской семье создадут за 2 года

15:30
  • четверг
  • 16 января 2020

Мишустин уверен, что помощь должна быть адресной

Помощь от государства для преодоления бедности в стране должна направляться в конкретные семьи, а не распределяться автоматически, уверен Михаил Мишустин. Свое видение механизма социальной помощи населению России глава ФНС представил во время обсуждения его кандидатуры на пост председателя правительства в Госдуме.
Мишустин пообещал усилить работу правительства по нацпроектам

"Существует огромное количество льгот, их сотни, и сегодня… очень тяжело увидеть, как эти льготы расходуются. Потому что … есть принцип автоматического распределения льгот, когда вы не видите таргетированную аудиторию", - отметил Мишустин.

Кандидат в премьер-министры убежден, что социальная помощь должна быть адресной. Нужны данные по каждому домохозяйству и каждой семье, на их основе будет рассчитана "федеральная формула бедности". Мишустин подчеркнул, что государственная поддержка должна доходить до конечного потребителя адресно, через социальные контракты. Он уверен, что механизм удастся выстроить за два года, передает "Интерфакс".

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