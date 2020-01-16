Брэдли Купера засняли в компании молодой актрисы

По словам очевидца, она смеялась на каждой его шуткой

45-летнего актера Брэдли Купера, который минувшим летом расстался с моделью Ириной Шейк, заметили в компании 31-летней актрисы Аны де Армас.

DailyMail.com опубликовал фотографии, на которых Брэдли Купер и Ана де Армас беседуют на церемонии AFI Awards в Беверли-Хиллз. В этот вечер вручались награды 10 лучшим фильмам и сериалам года.

Купер пришел на мероприятие в костюме, а кубино-испанская актриса - в платье с тремя вырезами на спине. Они мило беседовали, причем Ана смеялась почти над каждой шуткой своего визави.

"Они долго болтали в холле гостиницы. Они совсем не спешили", - рассказал очевидец порталу RadarOnline. По его словам, звезда фильма "Звезда родилась" без стеснения заигрывал с красавицей, которая недавно сыграла в фильме про агента 007.

Брэдли и Ана знакомы около четырех лет. Они вместе снимались в фильме "Парни со стволами".

С 2011 по 2013 год Ана де Армас состояла в браке с актером Марком Клотетом. Свободно ли ее сердце сейчас, неизвестно.

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