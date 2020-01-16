Задержан глава МВД Коми

Возбуждено уголовное дело

По делу о получении взятки в особо крупном размере в четверг задержан глава МВД по республике Коми Виктор Половников. Возбуждено уголовное дело, проводятся обыски. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения.

"Следственные действия по уголовному делу продолжаются при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ", - сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на данные Следственного комитета России.

В настоящий момент следствие занимается сбором и закреплением доказательной базы

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