Киев потребовал международного расследования атаки на сайт студии "Квартал 95"

Украинская полиция подозревает российские спецслужбы

Уголовное дело по факту хакерской атаки на сайты нефтяной компании Burisma Holdins и студии "Квартал 95" возбудил национальная полиция Украины. В Киеве уверены, что поптку взлома предприняли российские спецслужбы.

Ранее издание The New York Times сообщила, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma и нескольких ее "дочек". Попытки взлома, по данным американской газеты, начались в начале ноября. Украинская Burisma Holdings оказалась в центре скандала, ставшего причиной запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Национальная полиция Украины обратилась в американскую компанию Area1, которая и сообщила о признаках хакерской атаки, а также в ФБР. Киев просит оказать содействие. Украинская Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой пригласят представителей американских спецслужб, передает "Интерфакс".

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