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Фото с места посадки SSJ-100 на недостроенную полосу в "Домодедово"

16:18
  • четверг
  • 16 января 2020

Аэропорт подтвердил факт инцидента

В аэропорту "Домодедово" совершил экстренную посадку самолет SSJ-100. Борт принадлежит авиакомпании "Ираэро". Посадку лайнер совершил на недостроенную взлетно-посадочную полосу. Фото с места происшествия опубликовано в социальных сетях.

В аэропорту факт экстренной посадки подтвердили. Там уточнили, что борт следовал по маршруту Сабетта (Ямал)-Москва. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.

Факт инцидента подтвердили и в авиакомпании. В "Ираэро" агентству "Интерфакс" сообщили, что пока не знают точных причин произошедшего.

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SSJ-100 "Ираэро"
SSJ-100 "Ираэро"
Фото с места посадки SSJ-100 в "Домодедово"
Фото с места посадки SSJ-100 в "Домодедово"
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