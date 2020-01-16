Фото с места посадки SSJ-100 на недостроенную полосу в "Домодедово"

Аэропорт подтвердил факт инцидента

В аэропорту "Домодедово" совершил экстренную посадку самолет SSJ-100. Борт принадлежит авиакомпании "Ираэро". Посадку лайнер совершил на недостроенную взлетно-посадочную полосу. Фото с места происшествия опубликовано в социальных сетях.

В аэропорту факт экстренной посадки подтвердили. Там уточнили, что борт следовал по маршруту Сабетта (Ямал)-Москва. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.

Факт инцидента подтвердили и в авиакомпании. В "Ираэро" агентству "Интерфакс" сообщили, что пока не знают точных причин произошедшего.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"