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Медведева назначили зампредседателя Совбеза

16:26
  • четверг
  • 16 января 2020

Указ вступил в силу 16 января

Президент России Владимир Путин своим указом в четверг ввел новую должность – заместитель председателя Совета безопасности и назначил на нее Дмитрия Медведева. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.
Новую должность Медведева сравнили с постом вице-президента

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Накануне Путин сообщил, что предложил Медведеву занять должность зампреда Совета безопасности. Председателем Совбеза является президент России.

16 января после Послания Путин встретился с членами правительства, где Медведев объявил об отставке кабинета министров. Глава государства поблагодарил его и министров за работу.

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