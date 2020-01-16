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Собянин рассказал о планах увеличения объемов строительства медучреждений в Москве

16:48
  • четверг
  • 16 января 2020

Объем и затраты на строительство увеличатся в 5-6 раз

Власти Москвы увеличат объем строительства медицинских учреждений в городе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В четверг он принял участие в пленарном заседании "Здоровье больших городов: большие вызовы и большие возможности" на ассамблеи "Здоровая Москва".

"Сегодня мы представили медицинское строительство. Около 1 млн кв. м - за всю историю Москвы самая большая программа. Мы увеличиваем объем и затраты на строительство в пять-шесть раз со следующего года, в том числе строительство новых проектов", - рассказал мэр, добавив, что власти реконструируют практически все старые поликлиники, не соответствующих современным стандартам.

Он отметил, что продолжительность жизни в Москве за последние 10 лет ежегодно увеличивалась на полгода и выросла уже на пять лет. Этому способствуют несколько факторов, например, благоустройство городского пространства и снижение смертности на дорогах.

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