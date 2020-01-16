"Северный поток-2" выведут из-под действия Газовой директивы ЕС

Операторы газопровода подали заявки немецкому регулятору

Компании Nord Stream AG и Nord stream 2 AG подали заявки в федеральное сетевое агентство Германии. Суть обращений - вывод трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.

Как отмечается в сообщении на сайте немецкого регулятора, при рассмотрении заявок будут проведены консультации со странами ЕС. Документ от Nord Stream AG поступил в конце декабря 2019-го, а от Nord stream 2 AG – 10 января 2020 года. Процедуру планируют завершить до 23 мая.

Согласно доработанной Газовой директиве ЕС, на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран Евросоюза, должны распространиться нормы третьего энергопакета. Они обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от "альтернативных поставщиков".

Еврокомиссия никогда не скрывала, что цель третьего энергопакета и принятых поправок - расширение возможностей контроля со стороны Брюсселя российского экспорта газа в страны Европы. Однако большинство государств Европейского союза не успели учесть эти поправки в своем законодательстве – тем самым оставив широкое место для маневра, отмечает ТАСС.

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