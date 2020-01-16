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В России появятся города трудовой доблести

18:10
  • четверг
  • 16 января 2020

Предложение одобрила Госдума

В России появятся города трудовой доблести. Проект закона, предложенный президентом и поддержанный правительством, в первом чтении приняла Государственная дума, передает "ТВ Центр".

Согласно документу, новое звание будет присваиваться городу, жители которого во время Великой Отечественной войны обеспечили бесперебойное производство на военных и гражданских предприятиях и тем самым внесли значительный вклад в достижение Победы.

Предложение о наделении города почётным званием смогут вносить как его жители, так и общественные организации. Окончательное решение будут принимать власти региона и президент России.

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