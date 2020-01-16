"Полный профан": премьер-министр Украины оказался в центре скандала

Алексей Гончарук попытался оправдаться

Премьер Украины оказался в центре громкого скандала. Поводом стала опубликованная неизвестными в Сети аудиозапись якобы с закрытого совещания, на котором Гончарук признался, что ничего не смыслит в экономике, как и президент. Собеседников он попросил убедить Владимира Зеленского в мнимых достижениях. Обнародование компрометирующих материалов глава кабмина назвал происками недоброжелателей, но это оправдание не помогло остановить волну критики и разговоры о необходимости его отставки.

Слуги народа буквально готовы разорвать Алексея Гончарука после скандальной аудиозаписи совещания по курсу гривны с представителями экономического блока, которая накануне появилась в соцсетях. На ней звучит предположительно голос премьер-министра Украины, который нелестно отзывается об умственных способностях Владимира Зеленского, заявляя, что нынешний президент Украины в экономике ничего не понимает. К тому же, на совещании все говорят по-русски, передает "ТВ Центр".

"У Зеленского есть очень примитивное, в смысле, простое, понимание экономических процессов. Пока не будет у президента в голове ответа на этот вопрос, у него там будет пустое место. Честно", - сказал Гончарук.

Сразу три файла – целая аудиокнига. Причем, одна из них это практически инструкция, как нужно разговаривать с президентом. "Ему надо сказать: "Смотри, Вова. То, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на новогоднем столе не будет дороже, чем в этом", - отметил премьер-министр Украины.

Странное совпадение - аудиозапись появилась незадолго до заседания президентской фракции. На ней развернулись бурные дискуссии депутатов, а несколько человек из так называемой "группы Коломойского" даже голосовали за отставку премьера. А вот сам Гончарук на заседание не приехал.

В четверг утром Гончарук выложил в соцсетях видеообращение с попыткой оправдаться. Он пояснил, что стал жертвой медиаатаки после того, как перекрыл коррупционные потоки в стране. И покидать свой пост он не собирается.

"Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос, а инфляция резко снизилась. Если это не хорошие новости для страны, то я в ней полный "профан", - сказал Гончарук.

Заключительная шутка Гончарука оказалась не смешной для обычных украинцев. Для тех, кому приходят большие счета за коммуналку, кто был лишен социальных выплат. В стране коррупция, нет условий для ведения бизнеса, ведь экономика под контролем олигархов. А накануне депутаты в первом чтении одобрили очередной, казалось бы, абсурдный законопроект, по которому нацгвардии дадут чрезвычайные полномочия – а именно статус военной разведки. Получается, это будет новое неподконтрольное практически никому подразделение. Хотя националисты и так на Украине уже никому не подчиняются, а теперь это будет еще и хорошо спонсироваться. Так о каких хороших новостях говорил Алексей Гончарук, осталось для многих загадкой. Как и то, что теперь делать с этим правительством, которое, как оказалось, ничего не понимает.

Владимир Зеленский на оскорбления в свой адрес пока не отреагировал. Да и история о том, как депутаты ночью премьер-министра искали, тоже закончилась ничем.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"