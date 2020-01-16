Медведев подвел итоги своего премьерства

Политик поблагодарил коллег по кабмину

Дмитрий Медведев выразил благодарность своим бывшим коллегам по кабмину и аппарату правительства. Зампредседателя Совбеза уверен, что команде многое удалось сделать для развития страны.

"Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось. Большую роль здесь сыграл серьезный опыт и профессионализм членов Правительства. Об этом говорил и Президент нашей страны", - написал Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook.

Политик подчеркнул, что все это время правительство работало как команда единомышленников, на которых он мог опереться и которым доверял. Медведев убежден, что новое правительство найдет новые подходы и справится с масштабными задачами, которые поставил Владимир Путин в своем послании.

Об отставке кабинета Медведева было объявлено 15 января. Позже соответствующий указ подписал президент. Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, ее 16 числа одобрила Госдума, и глава государства утвердил бывшего главу ФНС в должности председателя правительства. Дмитрий Медведев, также указом президента, назначен заместителем председателя Совета безопасности.

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