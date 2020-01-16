Путин обсудил с главой Евросовета ситуации в Ливии и Иране

Президент и Шарль Мишель поговорили по телефону

Владимир Путин в четверг провел телефонные переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Как сообщили в Кремле, обсуждалась ситуация в Ливии и другие темы.

"Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря в Берлине", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, зашла речь и о ситуации вокруг Ирана. Путин и Мишел подчеркнули важность продолжения работы по сохранению Совместного плана действий.

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