Москва - один из мировых лидеров

В Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения. Об этом заявил управляющий директор и старший партнер The Boston Consulting Group Штефан Ларссон в ходе Ассамблеи "Здоровая Москва". По его словам, российская столица является одним из самых быстрых городов мира по внедрению инноваций в этой сфере.

"Я посетил заседание с представителями управления московского здравоохранения и я очень воодушевлен тем, как руководство вовлечено во все эти процессы. Я считаю, что руководство города очень амбициозно в своих будущих стремлениях", - сказал Ларссон.

The Boston Consulting Group провела исследование, в котором рассматривались пять основных глобальных трендов мегаполисов: вовлеченность пациента в свое лечение, предотвращение заболеваний; новые технологии и цифровые решения, реорганизация форматов системы городского здравоохранения и развитие врачом своих компетенций.

По мнению эксперта, Москва принимает верные шаги по всем обозначенным тенденциям и делает это с завидной скоростью. Кроме того, организация городской среды способствует распространению ЗОЖ, в частности он отметил организацию работы павильонов "Здоровая Москва".

"На мой взгляд, павильоны здоровья в парках - отличная идея, и я считаю, что многие могут перенять этот опыт. Потому что это очень удобно для пациентов. В части стран такая инициатива уже существует, однако в некоторых странах этого нет, поэтому такой опыт стоит позаимствовать", - отметил Ларссон.

Оценил он и появление доступа к электронным медицинским картам.

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