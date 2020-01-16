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В Москву прибыл новый посол США

18:08
  • четверг
  • 16 января 2020

Джон Салливан был вторым человеком в американском госдепе

Назначенный послом США в России Джон Салливан прибыл в российскую столицу. В американской дипмиссии подтвердили, что руководитель уже занял свой кабинет.
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Новый посол сменил на этом посту Джона Хантсмана. Предшественник Салливана завершил свою миссию в Москве в октябре 2019 года. Сейчас он баллотируется в губернаторы штата Юта.

Джон Салливан стал вторым лицом американской дипломатии в мае 2017 года, когда пришел в госдепартамент. Он был сопредседателем диалога с Россией по контртерроризму. В апреле 2018 года временно исполнял обязанности госсекретаря США. Американские дипломаты подчеркивали, что выдвижение такого высокопоставленного представителя госдепа на пост посла в России говорит о том, что связям с Москвой в Вашингтоне придают большое значение.

Сам Салливан ранее признавал, что отношения США с Россией со времен окончания холодной войны деградировали. Тем не менее, он уверен, что сотрудничество с Москвой необходимо. В МИД России нового посла США характеризуют как высокопрофессионального и опытного дипломата, передает РИА Новости.

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